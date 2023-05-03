Сын Зайцева объяснил выбор кладбища в Подмосковье

Сын Вячеслава Зайцева Егор объяснил, почему для захоронения отца выбраны не центральные кладбища Москвы, вроде Троекуровского или Новодевичьего, а в Щелково. Как сообщает газета «Известия», модельеру нравилось в подмосковном городе и в действительности он и вовсе хотел быть погребенным на территории собственной усадьбы.

«Меня все эти дни попрекают, что я хочу отца где-то спрятать, от людей. Поэтому я пошел на компромисс. Будет большое хорошее кладбище в Щелково», — заявил Егор.

Он также рассказал, что в 12:00 в щелковском храме начнется служба. После будут организованы автобусы до кладбища. Затем состоятся поминки в узком семейном кругу — они будут закрытыми и пройдут в усадьбе, как и хотел модельер, подчеркнул Зайцев-младший.

Напомним, что модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни. Днем его доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением. Около 18:00 он скончался в отделении реанимации.