$79.96-0.5587.66-0.72

Сын Зайцева объяснил выбор кладбища в Подмосковье

Сын Вячеслава Зайцева Егор объяснил, почему для захоронения отца выбраны не центральные кладбища Москвы, вроде Троекуровского или Новодевичьего, а в Щелково. Как сообщает газета «Известия», модельеру нравилось в подмосковном городе и в действительности он и вовсе хотел быть погребенным на территории собственной усадьбы.

«Меня все эти дни попрекают, что я хочу отца где-то спрятать, от людей. Поэтому я пошел на компромисс. Будет большое хорошее кладбище в Щелково», — заявил Егор.

Он также рассказал, что в 12:00 в щелковском храме начнется служба. После будут организованы автобусы до кладбища. Затем состоятся поминки в узком семейном кругу — они будут закрытыми и пройдут в усадьбе, как и хотел модельер, подчеркнул Зайцев-младший.

Напомним, что модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни. Днем его доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением. Около 18:00 он скончался в отделении реанимации.

Познер сравнил Зайцева с Ивом Сен-Лораном

Церемония прощания пройдет завтра, 4 мая, в Соборе Троицы Живоначальной. Похоронят Зайцева на Жегаловском кладбище.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий