«Для того, чтобы провести вакцинацию успешно, необходимо наладить массовые определения защитных антител у населения. Возможно, не всего населения Российской Федерации, а той его части, которая работает в больших и тесных коллективах, где эпидемическое распространение возбудителя с контагиозностью порядка двадцати. То есть вероятность того, что один человек в течение дня может заразить двадцать других, очень велика», — рассказал Гинцбург.