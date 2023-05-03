В России необходимо провести массовую вакцинацию для защиты от кори, чтобы не допустить вспышки заболеваемости. Такое мнение «Общественной службе новостей» высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее сообщалось, что несколько факультетов МГУ решили перевести на дистанционное обучение из-за обнаружения одного случая заболевания корью.
«Для того, чтобы провести вакцинацию успешно, необходимо наладить массовые определения защитных антител у населения. Возможно, не всего населения Российской Федерации, а той его части, которая работает в больших и тесных коллективах, где эпидемическое распространение возбудителя с контагиозностью порядка двадцати. То есть вероятность того, что один человек в течение дня может заразить двадцать других, очень велика», — рассказал Гинцбург.
По его мнению, обязательно вакцинировать нужно тех людей, у которых низкий уровень антител. Определять данный уровень будут с помощью анализов. Также эксперт отметил, что у взрослого населения корь протекает в очень тяжелой форме. Самым страшным ее последствием является иммунодефицит, который сохраняется в течение полугода.
«У него иммунная система отключается, человек становится совершенно беззащитным. Поэтому в этот после-коревой период есть громадная вероятность любых осложнений. Если человек, заболевший корью, еще предрасположен к каким-нибудь хроническим заболеванием, то их обострение ему гарантировано», — сказал он.