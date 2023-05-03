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В окружении Козловского ответили на слухи об отъезде артиста из России

В окружении актера Данилы Козловского ответили на слухи об отъезде артиста из России. Как сообщил в беседе с ТАСС брат артиста, его пресс-секретарь Егор Козловский, актер сейчас на родине.

"Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — уточнил он.

3 мая актеру исполняется 38 лет. В этот же день Telegram-канал Shot сообщил, что Козловский уехал из России. Его отъезд журналисты связали с недавними отменами спектаклей артиста.

Данила Козловский опроверг слухи о наличии гражданства США

До этого общественник Виталий Бородин обращался в прокуратуру с просьбой проверить актера на предмет нарушения статьи о дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что артист высказывался против спецоперации России на Украине. Козловский пытался подать иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Известно, что Козловский, отрицающий обвинения, хочет подать иск повторно.

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