В окружении Козловского ответили на слухи об отъезде артиста из России
В окружении актера Данилы Козловского ответили на слухи об отъезде артиста из России. Как сообщил в беседе с ТАСС брат артиста, его пресс-секретарь Егор Козловский, актер сейчас на родине.
"Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения", — уточнил он.
3 мая актеру исполняется 38 лет. В этот же день Telegram-канал Shot сообщил, что Козловский уехал из России. Его отъезд журналисты связали с недавними отменами спектаклей артиста.
До этого общественник Виталий Бородин обращался в прокуратуру с просьбой проверить актера на предмет нарушения статьи о дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что артист высказывался против спецоперации России на Украине. Козловский пытался подать иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Известно, что Козловский, отрицающий обвинения, хочет подать иск повторно.