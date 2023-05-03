Митрошина заявила о погашении долга в 127 млн рублей перед налоговой
Блогер Саша Митрошина сообщила о погашении основного долга перед налоговой службой, пишет РИА Новости. Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях.
Речь идет о сумме в 127 млн рублей.
«Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены», — подчеркнула Митрошина.
Блогер отметила, что ошибка в выплате налогов была допущена из-за того, что она «не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов».
Митрошина заявила, что частично признала свою вину перед ФНС.
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Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что блогеры Дина Саева и Оксана Самойлова лишились доступа к банковским счетам ряда фирм. Их временно закрыли в связи с проверками, которые были инициированы правоохранителями из-за подозрений в неуплате налогов и отмывании денег.