Блогер Саша Митрошина сообщила о погашении основного долга перед налоговой службой, пишет РИА Новости. Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях.

Речь идет о сумме в 127 млн рублей.

«Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены», — подчеркнула Митрошина.

Блогер отметила, что ошибка в выплате налогов была допущена из-за того, что она «не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов».

Митрошина заявила, что частично признала свою вину перед ФНС.