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Митрошина заявила о погашении долга в 127 млн рублей перед налоговой

Блогер Саша Митрошина сообщила о погашении основного долга перед налоговой службой, пишет РИА Новости. Соответствующее заявление она сделала в своих соцсетях.

Речь идет о сумме в 127 млн рублей.

«Признаю свою ошибку, и действительно некоторые налоги были недоуплачены», — подчеркнула Митрошина.

Блогер отметила, что ошибка в выплате налогов была допущена из-за того, что она «не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов».

Митрошина заявила, что частично признала свою вину перед ФНС.

Ранее сообщалось, что в России создали черный список инфоцыган из 32-х человек, в который вошли, в частности, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и Дина Саева, Инстасамка, Егор Крид, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.

Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что блогеры Дина Саева и Оксана Самойлова лишились доступа к банковским счетам ряда фирм. Их временно закрыли в связи с проверками, которые были инициированы правоохранителями из-за подозрений в неуплате налогов и отмывании денег.

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