Блогер Митрошина призналась в факте неуплаты налогов

Блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.

«Я признаю ошибку, некоторые налоги были недоплачены», — заявила она.

Обвиняемая в неуплате 120 млн рублей налогов Митрошина отметила, что с 2020 года «не уделяла должного внимания» вопросам с ФНС.

Ранее СМИ писали, что Митрошина, являющаяся фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на 120 млн рублей, погасила долг.