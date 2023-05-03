Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

За месяц с момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 79 государств. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, сообщается на сайте организации.

«На текущий момент мы получили уже более 100 тысяч заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Регистрации пришли к нам из всех российских регионов и 79 государств мира. Приятно, что постепенно в процессе заявочной кампании среди участников растет процент женщин (33%). Значительную часть составляют опытные управленцы: более 29% конкурсантов – в возрасте от 36 до 40 лет, 22% участников входят в возрастную категорию от 41 до 45 лет, еще 19% – участники в возрасте от 31 до 35 лет», — рассказал он.

Видео дня

По его словам, молодые люди до 30 лет составляют 11% заявок, а участники старше 46 лет – 19%. При этом, он добавил, что участники по-прежнему работают в разнообразных профессиональных отраслях: 11% заявок пришли от управленцев из сферы промышленности, 9% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, 7% – из сферы информационных технологий, телекоммуникаций и связи, 7% – из сферы предпринимательства, еще 5% – из сферы торговли.

Также Комиссаров подчеркнул, что конкурс стартовал уже в пятый раз, но, несмотря на это, его цель и принципы остаются неизменными. «Мы по-прежнему ищем и стараемся развивать перспективных управленцев. Но наша задача не просто выбрать победителей, а мотивировать сотни тысяч управленцев по всей стране к саморазвитию и достижению новых целей», — заявил он.