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Артемий Лебедев дал оценку бизнесу Блиновской

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал деятельность блогерши и автора «Марафона» желаний Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, нормальным бизнесом. Такую оценку он дал в своем обзоре новостей, доступном на YouTube.

Артемий Лебедев дал оценку бизнесу Блиновской
© РИА Новости

Лебедев заявил, что единственный продукт, который Блиновская продает людям — счастье.

«Она им присылает в WhatsApp какие-то аудиофайлы нежным голосом, и люди готовы за эту *** [ерунду] платить деньги. Это нормальный хороший бизнес, если кто-то хочет покупать *** [ерунду], у людей должна быть такая возможность. Потому что на свете вообще продается довольно много *** [ерунды], если мы щас начнем запрещать *** [ерунду], нам придется запретить полмира», — рассудил блогер.

Вместе с тем он выразил мнение, что Блиновская, возможно, недостаточно серьезно относится к уголовному делу и «не очень понимает, что происходит».

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь российскую границу. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом. По версии следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. Кроме того, ее обвиняют в отмывании денег.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафонов в соцсетях. Перед этим стало известно, что кураторы курсов блогерши продолжают набирать участников на ее тренинги.

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