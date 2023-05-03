Названы дата и место прощания с Зайцевым

Официальная церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Telegram-канал Дома моды Зайцева.

Церемония начнется в 12:00 мск в Соборе Троицы Живоначальной на Пролетарском проспекте, 8, стр. 1. Прощание будет открытым. Похоронят Зайцева на Жегаловском кладбище.

Напомним, что модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни. Днем его доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением. Около 18:00 он скончался в отделении реанимации.