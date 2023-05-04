Бабкина и Сафронов потребовали перезахоронить Вячеслава Зайцева

"Да и, по правде говоря, несправедливо, что такой великий, знаковый человек для России покоится так далеко", - добавил художник. Заключив: если бы Зайцев сам сказал во всеуслышание при жизни, что хочет покоиться, там - это одно дело, "но об этом никто не слышал, что он хочет лежать в Щелково".



"Ленин, думаю, тоже не хотел бы лежать в Мавзолее так долго", - подытожил Сафронов.