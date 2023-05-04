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Надежда Бабкина и Никас Сафронов потребовали перезахоронить Вячеслава Зайцева

Скандалы вокруг покойного советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева продолжаются - ряд отечественных звезд потребовали перезахоронить тело модельера.

Бабкина и Сафронов потребовали перезахоронить Вячеслава Зайцева
© РИА Новости

Напомним: Зайцев погребен сегодня на сельском кладбище в Щелково, в Подмосковье. И есть мнение, что такая локация ему не по статусу - кутюрье пристало покоиться в столице. Как пишет MK.RU, с соответствующей инициативой выступила Надежда Бабкина, а Никас Сафронов ее поддержал.

"Неудивительно, что на похороны Славочки пришло так мало знаменитостей. Кладбище находится очень далеко от Москвы", - посетовал народный художник, отметив, что "многие не согласны с тем, что великий модельер, гордость России нашел свой последний приют там".

Как уточнил Сафронов, возмущенная Бабкина собирается создать инициативную группу - "обращаться в высокие инстанции, чтобы его перезахоронить".

Опубликовано видео с церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым

Художник дал пояснение сути: у Зайцева огромное количество поклонников, которые хотят приходить к нему на могилу, а в Щелково это делать им неудобно - очень далеко.

"Да и, по правде говоря, несправедливо, что такой великий, знаковый человек для России покоится так далеко", - добавил художник. Заключив: если бы Зайцев сам сказал во всеуслышание при жизни, что хочет покоиться, там - это одно дело, "но об этом никто не слышал, что он хочет лежать в Щелково".

"Ленин, думаю, тоже не хотел бы лежать в Мавзолее так долго", - подытожил Сафронов.

Решение похоронить Зайцева в Щелковском районе Подмосковья, рядом с его загородной усадьбой, принял сын модельера Егор.

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