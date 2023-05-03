Какое наследство Валентин Юдашкин оставил жене и дочери

2 мая не стало модельера Валентина Юдашкина. Он был женат один раз на Марине, которая подарила ему единственную дочь Галину. Вероятно, им и достанется все, что нажил своим трудом дизайнер.

«Возле Кремля у Юдашкина также есть квартира, площадью в 160 квадратных метров. Ее стоимость – около 125 млн рублей», – передает Teleprogramma.pro.

Также в собственности Юдашкина шикарный особняк в элитном поселке Баковка. Его стоимость оценивается в 200 млн рублей. И, конечно же, Дом моды Valentin Yudashkin. Сейчас им управляет дочь модельера.