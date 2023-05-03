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Какое наследство Валентин Юдашкин оставил жене и дочери

2 мая не стало модельера Валентина Юдашкина. Он был женат один раз на Марине, которая подарила ему единственную дочь Галину. Вероятно, им и достанется все, что нажил своим трудом дизайнер.

Какое наследство Валентин Юдашкин оставил жене и дочери
© ТАСС

«Возле Кремля у Юдашкина также есть квартира, площадью в 160 квадратных метров. Ее стоимость – около 125 млн рублей», – передает Teleprogramma.pro.

Также в собственности Юдашкина шикарный особняк в элитном поселке Баковка. Его стоимость оценивается в 200 млн рублей. И, конечно же, Дом моды Valentin Yudashkin. Сейчас им управляет дочь модельера.

В семье Юдашкиных никогда не возникало ссор или скандалов, поэтому можно смело предположить, что все имущество модельера перейдет к его жене и дочери. Бренд скончавшегося Валентина точно приносит и будет приносить доход. Ранее «360» писал, что прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище. Где похоронят кутюрье, станет известно позже.

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