Какое наследство Валентин Юдашкин оставил жене и дочери
2 мая не стало модельера Валентина Юдашкина. Он был женат один раз на Марине, которая подарила ему единственную дочь Галину. Вероятно, им и достанется все, что нажил своим трудом дизайнер.
«Возле Кремля у Юдашкина также есть квартира, площадью в 160 квадратных метров. Ее стоимость – около 125 млн рублей», – передает Teleprogramma.pro.
Также в собственности Юдашкина шикарный особняк в элитном поселке Баковка. Его стоимость оценивается в 200 млн рублей. И, конечно же, Дом моды Valentin Yudashkin. Сейчас им управляет дочь модельера.
В семье Юдашкиных никогда не возникало ссор или скандалов, поэтому можно смело предположить, что все имущество модельера перейдет к его жене и дочери. Бренд скончавшегося Валентина точно приносит и будет приносить доход. Ранее «360» писал, что прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище. Где похоронят кутюрье, станет известно позже.