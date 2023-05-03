Пока вы спали: ночные взрывы в Киеве и сокращение добычи газа в России

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В России сократилась добыча газа

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Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд кубометров. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По данным издания, в первом квартале «Газпром» сократил добычу газа почти на 18% на фоне падения экспорта в ЕС. Сейчас поставки идут только по «Турецкому потоку» и на минимальном уровне - через территорию Украины. При этом добыча крупнейших независимых производителей — «Роснефти» и НОВАТЭКа — выросла.

Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве и Киевской области ночью звучали взрывы, а местные власти сообщили о работе ПВО. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РБК.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей страны не игнорировать воздушную тревогу. Сирены воздушной тревоги звучали как в столичном регионе, так и в Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Великобритания не готова отправлять вертолеты Apache Украине

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о том, что Лондон пока не намерен передавать Украине вертолеты AH-64 Apache. Об этом пишет РИА Новости.

«На данный момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине», - пояснила Голди в ответе на соответствующий вопрос.

Роберт Кеннеди обещал помиловать Ассанжа в случае избрания президентом США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «отважным правдолюбцем» и пообещал помиловать его в случае своего избрания главой Белого дома. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Кеннеди, вместо того, чтобы отстаивать свободу слова, США активно преследуют журналистов. «Я помилую таких отважных правдолюбцев, как Джулиан Ассанж, и расследую коррупцию и преступления, которые они разоблачили», - заявил кандидат на пост главы США в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ).

США отправили атомную подлодку в Южную Корею

Атомная подводная лодка класса «Огайо» будет отправлена в Южную Корею. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.