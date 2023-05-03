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ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию

За первые три месяца показатель увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию
© РИА Новости

В опубликованной статистике погранслужбы сказано, что чаще всего в нашу страну приезжают граждане Узбекистана, на втором месте гости из Казахстана, на третьем — уроженцы Таджикистана. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай.

ФСБ также зафиксировала рост числа поездок из стран Европы. Чаще всего в Россию приезжают граждане Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии.

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