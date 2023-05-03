ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию

За первые три месяца показатель увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В опубликованной статистике погранслужбы сказано, что чаще всего в нашу страну приезжают граждане Узбекистана, на втором месте гости из Казахстана, на третьем — уроженцы Таджикистана. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай.