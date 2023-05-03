Названо условие отказа США от военной помощи Украине

США прекратят поддержку Украины в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в потенциальном контрнаступлении, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

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«Это (отказ США от помощи Киеву — прим. «Ленты.ру») произойдет лишь только в случае полного провала контрнаступления (ВСУ — прим. «Ленты.ру») и при разгроме украинских войск, а также установления Россией контроля над стратегически важными объектами, без которых Украина станет недееспособной», — сказал Блохин.

Эксперт считает, что возможное контрнаступление Украины можно рассматривать как «последний шанс» для ВСУ.

«В таком случае не будет никакой надобности финансировать Украину, поддерживать ее на плаву. Исходя из текущей повестки, если мы рассматриваем контрнаступление как последний шанс Украины, то в случае провала у США пропадет смысл финансировать украинский проект», — добавил специалист.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США прекратят военную и экономическую помощь Украине в течение двух-трех месяцев. По его мнению, это произойдет в силу ряда обстоятельств: проблем в американской экономике, падение интереса граждан США к конфликту на Украине и потенциальный провал украинского контрнаступления.

«Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет, как [бывший президент США Дональд] Трамп сказал», — считает Соскин.