Установлены дополнительные даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили совместный приказ о дополнительных датах проведения ЕГЭ для выпускников из приграничных регионов.

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Предусматривается, что правительство вправе устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации для учеников отдельных школ территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции.

Такие дети вправе по своему выбору пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации или в форме ЕГЭ.

Приказом предусматриваются также дополнительные даты проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках основного периода ЕГЭ. Так, предусмотрено проведение ЕГЭ по русскому языку 30 мая 2023 года (основной срок - 29 мая), а ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) - 2 июня 2023 г (основной срок - 1 июня).