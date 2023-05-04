$78.61-0.6987.00-0.58

Установлены дополнительные даты проведения ЕГЭ

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили совместный приказ о дополнительных датах проведения ЕГЭ для выпускников из приграничных регионов.

Установлены дополнительные даты проведения ЕГЭ
© Российская Газета

Предусматривается, что правительство вправе устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации для учеников отдельных школ территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции.

Такие дети вправе по своему выбору пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации или в форме ЕГЭ.

Приказом предусматриваются также дополнительные даты проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках основного периода ЕГЭ. Так, предусмотрено проведение ЕГЭ по русскому языку 30 мая 2023 года (основной срок - 29 мая), а ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) - 2 июня 2023 г (основной срок - 1 июня).

Это позволит распределить участников экзаменов в приграничных регионах на несколько дней без увеличения количества пунктов проведения экзаменов и обеспечит безопасность проведения ЕГЭ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий