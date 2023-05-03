Студентов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори

Студентов нескольких факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори до 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

На удаленку переходит весь второй учебный корпус университета на Ленинских горах, где находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, педагогического образования и космических исследований.

Причиной стало выявление среди учащихся в этом корпусе МГУ одного случая заболевания корью.