Студентов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори

Студентов нескольких факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори до 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
На удаленку переходит весь второй учебный корпус университета на Ленинских горах, где находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, педагогического образования и космических исследований.
Причиной стало выявление среди учащихся в этом корпусе МГУ одного случая заболевания корью.
Ранее признаки заражения корью назвала главврач клиники «Семейная» в Истринском районе Подмосковья Мария Чахнашвили.