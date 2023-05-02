Минтруд разработал требования к социальным координаторам ветеранов СВО

Минтруд подготовил документ, устанавливающий требования к социальным координаторам ветеранов спецоперации. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Пункт о деятельности социальных координаторов прописан в апрельском указе Президента РФ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Согласно указу, координаторы должны сопровождать ветеранов боевых действий, участвовавших в спецоперации.

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В документе, разработанном министерством труда и социальной защиты, указано, что претендент на должность социального координатора должен иметь высшее или среднее специальное образование, а также опыт работы не менее трех лет и не менее года — с людьми в трудной жизненной ситуации. У него должна отсутствовать судимость.

Социальный координатор должен обладать знаниями по вопросам соцподдержки, в том числе ветеранов, соцобслуживания, построению коммуникации.

Претенденты на должность социального координатора поступят на работу по результатам прохождения профессионального обучения по программе.

комплексное персональное сопровождение ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий для обеспечения предоставления мер поддержки, социальных и иных услуг, помощи, обеспечение соцадаптации, интеграции и ресоциализации, обучения, содействия в трудоустройстве ветеранов боевых действий;

оказание ветеранам боевых действий и членам семей психолого-психотерапевтической помощи, бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки;

содействие в обеспечении ветеранов боевых действий лекарствами и медизделиями, техническими средствами реабилитации;

содействие в получении ветеранами боевых действий паллиативной медпомощи, санаторно-курортного лечения, надомного ухода;

содействие в адаптации жилых помещений, используемых ветеранами боевых действий, являющимися инвалидами, под индивидуальные потребности;

содействие ветеранам боевых действий в оформлении (восстановлении) документов и получении статуса ветерана боевых действий в соответствии;

содействие участию ветеранов боевых действий в спортивных мероприятиях и вовлечение ветеранов боевых действий, являющихся инвалидами, в паралимпийское движение, культурно-досуговую деятельность;

содействие участию ветеранам боевых действий в просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания, работе с общественными организациями, объединениями ветеранов, волонтерами общественных проектов;

содействие участию ветеранам боевых действий в мероприятиях по увековечению памяти ветеранов и их подвигов. Деятельность социальных координаторов направлена на: