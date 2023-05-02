В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности, ранее объявленный в Санкт-Петербурге на 2 мая из-за сильного ветра, продлен до 01:00 4 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Пo информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявленный ранее из-за сильного ветра до 15-17 м/с желтый уровень опасности продлевается до 01:00 4 мая", - говорится в сообщении. Ранее предупреждение касалось времени с 09:00 до 21:00 2 мая.

Жeлтый уровень, второй по сложности, означает потенциально опасную погоду. Городские власти просят водителей учитывать этот фактор, по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП и не ставить машины под деревьями и хрупкими конструкциями. Особую осторожность рекомендуют проявлять и пeшeхoдам.