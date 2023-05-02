На зеленой ветке метро Санкт-Петербурга произошел сбой из-за поломки светофора в тоннеле. Интервал движения между станциями «Василеостровская» и «Гостиный двор» увеличен, а поезда едут со скоростью 20 километров в час, передает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу питерского метро.

Отмечается, что светофор сломался в 18:39 по московскому времени, а в пресс-службе питерского метро добавили, что поломку устранят в ближайшее время. Пассажиры сообщили, что движение затруднено в обе стороны, а движения не было свыше 15 минут.

15 апреля сообщалось, что Москве на восточном участке синей линии метрополитена увеличены интервалы движения поездов в связи с человеком на путях. Примерно через семь минут департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график.