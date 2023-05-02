Никас Сафронов: Юдашкин был «более западным», чем Зайцев

Художник Никас Сафронов рассказал, что коллекции российского кутюрье Валентина Юдашкина нередко напоминали ему Италию и Францию эпохи Средневековья. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что кутюрье скончался во вторник, 2 мая, от последствий онкологического заболевания. За два дня до смерти он был госпитализирован в одну из столичных клиник.

По мнению Сафронова, легендарный модельер отличался мягким, спокойным характером. Несмотря на эту мягкость, уточнил художник, в 1990-е годы Юдашкин «вошел как новая волна».

Художник отметил, что Валентин обладал талантом показать на подиуме нежность, созданные им наряды были выдержаны в мягких, не крикливых тонах.

По его оценке, Юдашкину удалось покорить не только Россию, но и западные державы. Кутюрье активно применял в своей деятельности все последние достижения мировой модной индустрии, следил за ее ключевыми трендами, добавил он.

Модельер «был более западный, если можно так выразиться, по сравнению с Зайцевым», - заметил Сафронов.