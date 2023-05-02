СМИ: в России появились пиратские копии романа Стивена Кинга
На российских сервисах объявлений «Авито» и «Юла» появился роман Стивена Кинга «Сказка», который официально не выходил в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, издателем книг значится «Трофейная книга», расположенная в Луганске. Роман не имеет ISBN — уникального номера книжного издания. Его стоимость составляет 2,2,5 тысячи рублей. Несмотря на то, что издание является пиратским, ни бывший правообладатель книг Кинга в РФ «Эксмо-АСТ», ни сервисы объявлений ничего не могут сделать с этим, поскольку никто из них не имеет прав на «Сказку» и не может выступать от лица правообладателя, который пока ничего не предпринял. Выйти на издательство также невозможно, ведь о нем кроме территориального расположения ничего неизвестно.
У тех же продавцов можно найти еще роман Джоан Роулинг «Чернильно-черное сердце».
Напомним, что Кинг объявил о приостановке работы с издательством АСТ по новым контрактам в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Выход новых произведений Роулинг был остановлен в РФ с октября прошлого года.