СМИ: в России появились пиратские копии романа Стивена Кинга

По данным газеты, издателем книг значится «Трофейная книга», расположенная в Луганске. Роман не имеет ISBN — уникального номера книжного издания. Его стоимость составляет 2,2,5 тысячи рублей. Несмотря на то, что издание является пиратским, ни бывший правообладатель книг Кинга в РФ «Эксмо-АСТ», ни сервисы объявлений ничего не могут сделать с этим, поскольку никто из них не имеет прав на «Сказку» и не может выступать от лица правообладателя, который пока ничего не предпринял. Выйти на издательство также невозможно, ведь о нем кроме территориального расположения ничего неизвестно.