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Церемония прощания с Вячеславом Зайцевым началась в Щелкове

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым началась в Соборе Троицы Живоначальной в Щелкове в четверг, 4 мая.

Проститься с российским модельером пришли десятки людей.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

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