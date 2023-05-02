Президент России Владимир Путин запустил трамвайное движение в Мариуполе по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в строй вводится более десяти километров дороги. «Это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере», — подчеркнул Путин.