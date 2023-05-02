В Минпросвещения рассказали о новой модели профориентации в школах

Глава ведомства Сергей Кравцов указал, что профильные предпрофессиональные классы в школах открывают совместно с предприятиями.

«Уже создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов», — заявил министр на совещании с Владимиром Путиным.

Он добавил, что на такие занятия могут выделять один час в неделю.

Также в рамках новой модели для школьников начнут проводить экскурсии на производства РЖД, «Росатома», «Ростеха», на тематические выставки и Дни открытых дверей в колледжах и вузах. Не меньше двух родительских собраний в год будут посвящены теме профессиональной ориентации.