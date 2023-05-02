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Эксперты: отели в Турции снизят цены из-за падения спроса

Опрошенные российской Ассоциацией туроператоров (АТОР) эксперты заявили, что отели в Турции снизят цены на проживание из-за падения спроса со стороны россиян.

Эксперты: отели в Турции снизят цены из-за падения спроса
© РИА Новости

Как считают туроператоры, первыми снизят цены отели категории в три и четыре звезды, а также самые бюджетные пятизвёздочные отели. По мнению экспертов, такие отели не смогут реализовать свои номера при падении спроса со стороны жителей России. При этом эксперты уточнили, что отели класса делюкс, а также качественные пятизвёздочные отели, вряд ли станут существенно снижать цены за жильё, хотя определённые корректировки цен в этих категориях всё же возможны.

В АТОР также добавили, что турпоток россиян в Анталью за апрель 2023 года вырос на 38,9%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатель всё равно оказался ниже на 40,6%, если сравнивать с допандемийным апрелем 2019 года.

Ранее в АТОР заявили, что Египет может увеличить цену посещения пирамид.

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