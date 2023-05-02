Опубликовано последнее фото Валентина Юдашкина перед смертью

В сети появилось последнее фото российского модельера Валентина Юдашкина, сделанное незадолго до его смерти. Соответствующие кадры публикует издание KP.RU.

На фотографиях и видео, которые журналисты называют последними прижизненными кадрами с модельером, Юдашкин запечатлен на дне рождения художника Никаса Сафронова. По его словам, за три недели до трагедии кутюрье радовался жизни, был умиротворен и спокоен.

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В опубликованном ролике рядом с Юдашкиным также сидит ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович.