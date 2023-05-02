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Опубликовано последнее фото Валентина Юдашкина перед смертью

В сети появилось последнее фото российского модельера Валентина Юдашкина, сделанное незадолго до его смерти. Соответствующие кадры публикует издание KP.RU.

Опубликовано последнее фото Валентина Юдашкина перед смертью
© РИА Новости

На фотографиях и видео, которые журналисты называют последними прижизненными кадрами с модельером, Юдашкин запечатлен на дне рождения художника Никаса Сафронова. По его словам, за три недели до трагедии кутюрье радовался жизни, был умиротворен и спокоен.

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В опубликованном ролике рядом с Юдашкиным также сидит ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно во вторник, 2 мая. Советский и российский художник-модельер умер в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина.

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