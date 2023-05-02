Путин потребовал от чиновников помогать погорельцам без излишней бюрократии

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам. Он сделал соответствующее заявление в ходе совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«Вообще просил бы работать без излишней бюрократии», — сказал глава государства.

По его словам, это касается «восстановления документов, которые у многих людей там сгорели», это также касается «оценки ущербов», «регистрации или нерегистрации отдельных жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться», но люди проживали в них на постоянной основе.

«В общем, вы знаете, где возникают проблемы», — продолжил российский лидер.

Еще он призвал учреждения судебной системы работать без излишней бюрократии, если спорные вопросы необходимо будет решать в судах.

Кроме того, Путин поручил восстановить жилье в поселке Сосьва Свердловской области, которое пострадало из-за пожара, к началу отопительного сезона. Он указал на слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что это возможно.

«Возможности такие есть и нужно это сделать», — отметил Путин.

Также он поддержал предложение министра юстиции РФ Константина Чуйченко представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных лечебно-исправительного учреждения в Сосьве во время пожара, в то время как их собственные дома горели.

Ранее сообщалось, что в поселке Сосьва огонь уничтожил порядка 120 домов. В результате пожара погибли два местных жителя.