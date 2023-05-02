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Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до его смерти

Народный артист России Лев Лещенко рассказал о встрече с Валентином Юдашкиным, которая произошла всего за несколько дней до смерти модельера. Об этом сообщает «360».

По словам Лещенко, он встретил Юдашкина на концерта Филиппа Киркорова за «два или три» дня до смерти кутюрье.

СМИ: умер модельер Валентин Юдашкин

«Конечно, это очень тяжелая утрата, печальное событие для всех его друзей, для его почитателей, для людей, которые занимаются модельным бизнесом», – добавил артист.

Лещенко также прокомментировал смерть Вячеслава Зайцева – другого знаменитого модельера из России, которая произошла за два дня до смерти Юдашкина. «Мы потеряли двух удивительных художников и гуманистов, людей пассионарного характера, потому что они были открыты миру, открыты людям, очень много помогали нам всем, особенно артистам», – рассказал артист.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причиной смерти кутюрье стало обострение онкологического заболевания.

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