В Кремле оценили вклад Валентина Юдашкина в развитие российского искусства

«Валентин Юдашкин внес большой вклад в распространение высоких норм искусства по российским регионам, в плане воспитания молодого поколения. Всем этим он занимался. И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль. Мы тоже все глубоко соболезнуем», — высказался он.