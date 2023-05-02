Ксения Собчак почтила память модельера Валентина Юдашкина

«Валя! Дорогой и любимый! Талантливый человек и просто потрясающе верный и хороший друг! Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где-то в большой коробке у тебя на складе… Мы с тобой дружили еще в то далекое время, когда после мероприятий Валера Левитин рассылал вот такие фото после твоих мартовских показов... Невозможно поверить, что тебя больше нет. Всегда буду помнить тебя и любить…. RIP», — говорится в подписи к публикации.