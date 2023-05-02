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Ксения Собчак почтила память модельера Валентина Юдашкина

Журналистка Ксения Собчак почтила память модельера Валентина Юдашкина. Прощальный пост она опубликовала в своих социальных сетях.

Ксения Собчак почтила память модельера Валентина Юдашкина
© Соцсети

Ксения Собчак поделилась архивной фотографией с Валентином и Мариной Юдашкиными.

«Валя! Дорогой и любимый! Талантливый человек и просто потрясающе верный и хороший друг! Спасибо за вечера у тебя на даче, за вкус, за легкость, за модные показы, за остроумие, за самое красивое свадебное платье, которое так и осталось лежать где-то в большой коробке у тебя на складе… Мы с тобой дружили еще в то далекое время, когда после мероприятий Валера Левитин рассылал вот такие фото после твоих мартовских показов... Невозможно поверить, что тебя больше нет. Всегда буду помнить тебя и любить…. RIP», — говорится в подписи к публикации.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельер скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания, с которым боролся с 2016 года. Об этом его супруга Марина сообщила «Первому каналу».

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