В РФ выявлены первые случаи заболевания клещевым энцефалитом

В России были выявлены первые с начала этого года случаи заражения клещевым энцефалитом, сообщили в Роспотребнадзоре. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, более 21,7 тыс. человек уже обратились в медицинские учреждения после укусов клещей. По последним данным ведомства, от болезни привились почти 1,73 млн человек, что больше, чем за такой же период 2022 года, когда было привито порядка 1,4 млн граждан.

Ранее заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ No1 Мария Ильина рассказала по каким признакам можно определить, что человек заразился клещевым энцефалитом. По ее словам, особое внимание нужно уделить, если у укушенного поднялась температура, появилась тошнота, а также головная боль.