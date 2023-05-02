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Валентин Юдашкин за день до смерти рассказал о Вячеславе Зайцеве

Модельер Валентин Юдашкин, скончавшийся сегодня в возрасте 59 лет, 30 мая выразил соболезнования в связи с уходом из жизни кутюрье Вячеслава Зайцева, который стал в некотором роде его учителем.

Валентин Юдашкин за день до смерти рассказал о Вячеславе Зайцеве
© Российская Газета

"Я помню, как пришел к нему учиться в Дом моды на Проспекте мира. Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Была совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии. Я мог наблюдать как он творил искусство и историю, это дорогого стоит. Я помню, как он приглашал меня в командировки, и на встречи. Это всегда было познавательно, масштабно, красиво, поучительно. Это было так давно. Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела", - рассказал Валентин Юдашкин в Telegram-канале своего модного дома.

Напомним, Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет от желудочного кровотечения 29 мая. В последние годы Вячеслав Зайцев мало выходил в свет из-за болезни Паркинсона.

Валентин Юдашкин с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием.

Имена Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина гремели на весь мир. Они задавали тренды в отечественной моде, разрабатывали костюмы для знаменитостей. Уход двух мэтров с разницей в два дня поверг в шок модную индустрию.

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