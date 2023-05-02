В Мелитополе появился мурал в память о Дугиной
В Мелитополе появился мурал и мемориальная доска в память о российском политологе Дарье Дугиной. Об этом пишет РИА Новости.
Мурал и памятную доску открыли на здании Мелитопольского государственного университета, расположенном на улице Университетской. Ранее саму улицу переименовали в честь Дугиной.
«Мы решили, что в городе Мелитополе должна быть улица имени Дарьи Дугиной... Дело в том, что такие молодые люди как она, активные и смелые, всегда говорили правду и должны оставаться в наших сердцах, а мы равняться на них», - заявила глава города Галина Данильченко, которая приняла участие в церемонии открытия.
Автором проекта мурала стал художник Алексей Гинтовт. На рисунке рядом с портретом Дугиной на выполнена надпись: «Даша — душа наша».
Напомним, Дарья Дугина погибла в августе 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. По данным российских спецслужб, к ее смерти причастны украинские спецслужбы.