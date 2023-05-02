В Мелитополе появился мурал в память о Дугиной

«Мы решили, что в городе Мелитополе должна быть улица имени Дарьи Дугиной... Дело в том, что такие молодые люди как она, активные и смелые, всегда говорили правду и должны оставаться в наших сердцах, а мы равняться на них», - заявила глава города Галина Данильченко, которая приняла участие в церемонии открытия.