В РФ выявлены случаи заболевания клещевым энцефалитом

По данным Роспотребнадзора , с начала года после укусов клещей в медорганизации обратились около 22 тысяч человек.

От энцефалита привились более 1 млн 700 тысяч россиян, тогда как в прошлом году за аналогичный период были привиты около 1 млн 400 тысяч. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать 3,5 млн человек.