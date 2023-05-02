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В РФ выявлены случаи заболевания клещевым энцефалитом

В РФ выявлены первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом, сообщает «Интерфакс».

В РФ выявлены случаи заболевания клещевым энцефалитом
© BFM.RU

По данным Роспотребнадзора, с начала года после укусов клещей в медорганизации обратились около 22 тысяч человек.

От энцефалита привились более 1 млн 700 тысяч россиян, тогда как в прошлом году за аналогичный период были привиты около 1 млн 400 тысяч. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать 3,5 млн человек.

Клещевой энцефалит — серьезное заболевание, которое поражает головной мозг и нервную систему.

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