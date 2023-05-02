Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования, слова поддержки и участия родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
"Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев - талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлеченный своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту", - говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.
Глава государства уверен, что "светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников".