Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева

"Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев - талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлеченный своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту", - говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.