$80.51-1.0588.37-1.83

Депутат из комиссии по правопорядку обматерил россиянина и пригрозил коллеге

Депутат Думы Ангарского городского округа Олег Иванов обматерил одного из горожан и пригрозил коллеге — депутату гордумы Андрею Болгову. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Депутат из комиссии по правопорядку обматерил россиянина и пригрозил коллеге
© Lenta.ru

По словам Болгова, его коллегу — члена комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии — возмутили запросы в связи с финансовой деятельностью возглавляемого Ивановым муниципального предприятия. Депутат включился в обсуждение под одним из постов в мессенджере и нагрубил другим участникам.

«После этого прислал смс с угрозами и начал звонить», — продолжил Болгов.

На записи разговора с абонентом, записанным в телефоне депутата именем Иванова, собеседник говорит, что Болгов «нажил себе врага». На вопрос о том, чем вызвана такая реакция, голос обещает «плотно заняться» коллегой по гордуме.

Болгов заявил, что расценивает прозвучавшие в его адрес угрозы как реальные. В связи с этим депутат планирует обратиться в полицию.

Ранее в Смоленске депутат заметил коллегу, справляющего нужду на забор и снял это на видео. В ответ на замечание мужчина заявляет, что ему стыдно, после чего достает депутатское удостоверение.

«Честно говоря, брат, я неделю бухал», — объяснил мужчина свой поступок.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий