Депутат из комиссии по правопорядку обматерил россиянина и пригрозил коллеге

Депутат Думы Ангарского городского округа Олег Иванов обматерил одного из горожан и пригрозил коллеге — депутату гордумы Андрею Болгову. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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По словам Болгова, его коллегу — члена комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии — возмутили запросы в связи с финансовой деятельностью возглавляемого Ивановым муниципального предприятия. Депутат включился в обсуждение под одним из постов в мессенджере и нагрубил другим участникам.

«После этого прислал смс с угрозами и начал звонить», — продолжил Болгов.

На записи разговора с абонентом, записанным в телефоне депутата именем Иванова, собеседник говорит, что Болгов «нажил себе врага». На вопрос о том, чем вызвана такая реакция, голос обещает «плотно заняться» коллегой по гордуме.

Болгов заявил, что расценивает прозвучавшие в его адрес угрозы как реальные. В связи с этим депутат планирует обратиться в полицию.

Ранее в Смоленске депутат заметил коллегу, справляющего нужду на забор и снял это на видео. В ответ на замечание мужчина заявляет, что ему стыдно, после чего достает депутатское удостоверение.