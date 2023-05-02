Власти российского города-миллионника обратились к жителям из-за беспилотников

Мэрия Воронежа призвала горожан сообщать об увиденных беспилотных аппаратах. Об этом сообщается на официальном сайте администрации российского города-миллионника.

Власти попросили передавать сообщения об обнаруженных дронах в полицию и ФСБ.

«По возможности, с безопасного расстояния сохранять визуальный контакт с БПЛА, не пытаясь приблизиться к нему (его пилоту, оператору), в том числе при снижении или приземлении БПЛА», — добавили в мэрии.

Кроме того, власти призвали горожан фиксировать факт нахождения дрона в воздухе или на земле.