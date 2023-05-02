В Татарстане предложили ввести "отработку" для выпускников вузов

Государственный совет РТ выступил с законодательной инициативой ввести для выпускников вузов обязательную трехлетнюю отработку по специальности. Соответствующий проект был направлен в Совет законодателей.

Предполагается, что "не позднее четырех месяцев до окончания образовательной организации" специальная комиссия будет выдавать студентам направление на будущую работу, либо справку, позволяющую трудоустроиться самостоятельно.

Получить работу по месту жительства, по замыслу татарстанских депутатов, смогут несколько категорий выпускников. Это инвалиды первой или второй группы, либо те, у кого инвалидом является один из родителей, супруг (супруга), дети. Также это семейные пары выпускников, ожидающие ребенка, либо выпускники, воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет.