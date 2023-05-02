В РПЦ отвергли связь извержения Кураева из сана с критикой церкви

Патриарх Кирилл изверг Андрея Кураева из священного сана не за критику церкви. Об этом заявил архимандрит Савва в колонке для «Российской газеты».

По словам священника, Кураеву долгие годы позволялось критиковать церковное начальство, это было его привилегией, а сам Кураев был избалованным ребенком Русской православной церкви (РПЦ).

«Никто ему не закрывал рот, да и невозможно это сделать в современной России, сейчас не царское время, в монастырь на Соловки никто никого не ссылает», — отверг архимандрит связь извержения Кураева из сана с содержанием его публикаций.

При этом священнослужитель отметил, что причиной извержения стала, по его мнению, форма, в которую Кураев облекал критику.

«О христианских святынях он писал языком, который не позволял себе даже журнал "Безбожник"», — отметил Савва.

28 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Решение было принято еще в декабре 2020 года, но на него был наложен мораторий. Причиной решений извержения из сана стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь».

В патриархии отмечали, что дисциплинарная комиссия рассматривала поведение Кураева еще в 2015 году, но его поведение не изменилось. Сам Кураев заявлял, что обвинения епархиального суда беспочвенны.