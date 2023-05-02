Львова-Белова: гражданство РФ у детей-сирот с Донбасса дополняет украинское

"Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы [его] не заменяем. Мы дополняем и даем возможность [получить гражданство РФ]", - сказала Львова-Белова, комментируя утверждение ведущей, что упрощенный порядок получения гражданства РФ для детей-сирот с Донбасса и Украины может рассматриваться как "стирание идентичности".