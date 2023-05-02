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Львова-Белова заявила, что гражданство РФ у детей-сирот с Донбасса дополняет украинское

Россия не отменяет украинское гражданство для детей-сирот с Донбасса и Украины, а дает возможность дополнительно стать гражданином РФ. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в опубликованном в понедельник видеоинтервью сетевому изданию VICE News.

Львова-Белова: гражданство РФ у детей-сирот с Донбасса дополняет украинское
© Пресс-служба Совфеда

"Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы [его] не заменяем. Мы дополняем и даем возможность [получить гражданство РФ]", - сказала Львова-Белова, комментируя утверждение ведущей, что упрощенный порядок получения гражданства РФ для детей-сирот с Донбасса и Украины может рассматриваться как "стирание идентичности".

При этом ведущая VICE News ушла от ответа на вопрос детского омбудсмена РФ о том, есть ли в ее окружении люди с двумя гражданствами.

"Дети, которые сейчас приехали, например, с родителями к нам, и которые хотят продолжать изучение украинского языка, такую возможность мы и тоже предоставляем", - отметила Львова-Белова.

5 апреля Львова-Белова дистанционно приняла участие в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме детей, эвакуированных из зоны украинского конфликта. Великобритания заблокировала трансляцию заседания на официальном ресурсе всемирной организации. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, делегации западных стран не хотят слышать правду о ситуации с эвакуированными детьми.

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