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Стал известен процент планирующих отпраздновать День Победы украинцев

День Победы в 2023 году планируют отпраздновать 13 процентов населения Украины. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС), опираясь на исследование.

Стал известен процент планирующих отпраздновать День Победы украинцев
© Lenta.ru

В 2010 году День Победы был одним из самых значимых праздников в стране, его отмечали 58 процентов украинцев. Из исследования стало известно, что в 2021 году его популярность снизилась до 30 процентов, а в 2023 году — до 13 процентов.

По данным института, такой процент получился из-за того, что в России этот день «активно отмечают как агрессивный милитаристский праздник».

На протяжении 14-22 февраля в рамках исследования было опрошено 2002 респондента в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) допустили, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление 9 мая. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что «противник попытается омрачить празднование Дня Победы».

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