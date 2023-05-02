Без еды, воды и связи: эвакуированные из Судана россияне об обстановке в стране

Россияне, эвакуированные из охваченного боями Судана, рассказали «Известиям» об обстановке в стране. По их словам, сейчас ситуация стала спокойнее, но в начале столкновений нельзя было выходить из дома и возникали проблемы с едой и водой

«В первые дни было очень громко, были большие перестрелки и взрывы. Бои велись очень серьезные», - рассказала изданию одна из эвакуированных.

По ее словам, в эти дни людей просили не выходить на улицу. У многих заканчивались продукты и вода, а сотовая связь время от времени пропадала.

Другой эвакуированный гражданин РФ рассказал газете, что у россиян было время подготовиться к отъезду, их предупредили заранее и эвакуация прошла спокойно и безопасно.

В середине апреля в Судане начался новый военный переворот. Суданская государственная военизированная организация «Силы быстрого реагирования» (RSF) обвинила военных в попытке захвата власти. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что жертвами столкновений в стране стали уже около 500 человек, а более четырех тысяч получили ранения.