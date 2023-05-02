$80.51-1.0588.37-1.83

Без еды, воды и связи: эвакуированные из Судана россияне об обстановке в стране

Россияне, эвакуированные из охваченного боями Судана, рассказали «Известиям» об обстановке в стране. По их словам, сейчас ситуация стала спокойнее, но в начале столкновений нельзя было выходить из дома и возникали проблемы с едой и водой

Без еды, воды и связи: эвакуированные из Судана россияне об обстановке в стране
© globallookpress.com

«В первые дни было очень громко, были большие перестрелки и взрывы. Бои велись очень серьезные», - рассказала изданию одна из эвакуированных.

По ее словам, в эти дни людей просили не выходить на улицу. У многих заканчивались продукты и вода, а сотовая связь время от времени пропадала.

Другой эвакуированный гражданин РФ рассказал газете, что у россиян было время подготовиться к отъезду, их предупредили заранее и эвакуация прошла спокойно и безопасно.

В середине апреля в Судане начался новый военный переворот. Суданская государственная военизированная организация «Силы быстрого реагирования» (RSF) обвинила военных в попытке захвата власти. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что жертвами столкновений в стране стали уже около 500 человек, а более четырех тысяч получили ранения.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что из Судана в Россию эвакуировано около 200 человек - это сотрудники российской дипмиссии, представительств Минобороны и члены их семей, а также граждане РФ, стран СНГ и некоторых дружественных государств, которые попросили помочь им покинуть страну.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий