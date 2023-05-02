В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов

РЖД: железнодорожное движение на подорванном участке в Брянской области восстановлено
Движение поездов на перегоне Унеча - Рассуха в Брянской области, нарушенное 1 мая в результате подрыва железнодорожного пути, восстановлено, сообщает телеграм-канал РЖД.
В ликвидации последствий диверсии принимало участие около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Было уложено порядка 100 метров железнодорожного полотна.
Движение на восстановленном участке было открыто в 4.53 мск. Поезд N202 Новозыбков - Москва прибыл в пункт назначения по графику, прибытие поезда N204 Новозыбков - Москва также ожидается по расписанию. В тоже время опоздание поезда N86 Климов - Москва составит около двух часов.
Сообщается, что пассажиры опоздавшего поезда, которые следуют через Москву транзитом, могут переоформить билеты, а также получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов. Кроме того, они могут бесплатно пользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка и камер хранения.
Ранее сообщалось, что утром 1 мая в Брянской области произошел взрыв на железнодорожном полотне. С рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового состава, из-за чего возник пожар. Возникшее после взрыва возгорание было оперативно потушено.