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В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении по всей стране меры поддержки в виде выплат для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Об этом во вторник ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

В Госдуме предложили ввести выплаты за продолжительный брак
© ТАСС

Он напомнил, что сейчас в нескольких регионах уже установлены разные меры поддержки таких пар. "Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи, - сказал Нилов. - В преддверии праздника - Дня семьи, любви и верности [8 июля] - было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке".

"Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки", - пояснил депутат.

По словам Нилова, во фракции этот законопроект хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, "чей первый и единственный брак продлился много десятилетий", несмотря на трудности.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЛДПР, законопроект планируется отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.

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