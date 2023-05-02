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В магазинах могут появиться "российские полки"

В Госдуме предлагают ввести понятие "товары российского происхождения". А саму российскую продукцию выставлять на специально отведенных стеллажах.

В магазинах могут появиться "российские полки"
© РИА Новости

Кроме того, по каждой категории товаров может появиться обязательная доля изделий, произведенных в России, сообщают «Известия».

По мнению законодателей, подобные меры должны повысить конкурентоспособность российской продукции и ускорить технологическое развитие страны. При этом обязательными к исполнению они станут только для торговых сетей с выручкой более 2 миллиардов рублей в год.

Ранее "СП" писала, что обслуживание автомобилей Mercedes-Benz постараются продолжить в РФ.

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