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Посетитель выставки съел произведение современного искусства прямо в музее

Южнокорейский студент-искусствовед съел банан, который был частью инсталляции известного итальянского художника Маурицио Каттелана. Объяснил Но Хен Су свой поступок просто: он всего-навсего был голоден. Ну а на пустой желудок современное искусство, понятное дело, воспринимать тяжеловато. Студента сняли на камеру ровно в тот момент, как тот нагло снял арт-объект, приклеенный клейкой лентой к стене сеульского музея «Лиум». Он очистил и съел банан на глазах у ошеломленных зрителей, а затем аккуратно приклеил кожуру к стене.

Посетитель выставки съел произведение современного искусства прямо в музее
© Super.ru

Представители музея заявили, что не будут требовать возмещения убытков от студента. Ведь выставляемый банан и так заменялся каждые три дня. Позже студент прокомментировал свой поступок в СМИ: «Повреждение произведения искусства тоже можно рассматривать как произведение искусства. И я подумал, что это было бы интересно… Разве банан не приклеен на скотч, чтобы его съели?» Что ж, глубоко. Да и автор арт-объекта Маурицио Каттелан, узнав о его повреждении, отозвался очень лаконично: «Никаких проблем».

Кстати, это не первый случай, когда посетители выставки съедают бананы, используемые для инсталляции Каттелана. Так же поступил в 2019 году художник-перформансист Дэвид Датуна. Он посчитал несправедливым, что обычный банан за 20 центов продается за 120 тысяч долларов, когда в то же самое время миллионы людей умирают от голода по всему миру.

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