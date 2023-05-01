В Роскачестве предупредили об активизации лже-турфирм

Кибермошенники активизировались после начала сезона отпусков, рассказал в интервью «Газете.Ru» эксперт Роскачества Сергей Кузьменко. Он добавил, что злоумышленники создают сети виртуальных турфирм, сайты-клоны, фейковые профили.

Кузьменко подчеркнул, что жулики стремятся вызвать максимальное доверие у потенциальных жертв. Они публикуют на своих сайтах отзывы мнимых клиентов, размещают телефоны служб поддержки известных турагентств.

По мнению эксперта, следует тщательно проверять турфирму, перед тем как отправляться с ее помощью в дальнее путешествие.

Специалист уточнил, что мошенники нередко предлагают скидку в размере 10–50% от стоимости тура, но при этом требуют полную предоплату. В этом случае, добавил он, желательно отказаться от оформления путевок.

Предложение перечислить деньги за тур на карту или электронный кошелек также может исходить от жуликов, предупредил Кузьменко.

В последнее время участились случаи взлома аккаунтов клиентов авиаперевозчиков через фишинговые письма. При этом злоумышленники крадут бонусы, мили и баллы пользователей и используют их для приобретения билетов, отметил эксперт.