Опубликовано последнее фото Вячеслава Зайцева перед смертью
В сети появилось последнее фото российского модельера Вячеслава Зайцева, сделанное незадолго до его смерти. Кадр публикует НТВ в своем Telegram-канале.
На фотографии, которую журналисты называют последними прижизненными кадрами с модельером, Зайцев запечатлен на вечере Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Мероприятие состоялось в музее «Собрание».
На снимке рядом с Зайцевым стоит модельер Татьяна Котегова.
БФ «Русский силуэт»
О смерти Вячеслава Зайцева стало известно 30 апреля. Известный отечественный модельер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. Уточнялось, что в медучреждение его доставили с кровотечением в желудке.