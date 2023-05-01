В сети появилось последнее фото российского модельера Вячеслава Зайцева, сделанное незадолго до его смерти. Кадр публикует НТВ в своем Telegram-канале.

На фотографии, которую журналисты называют последними прижизненными кадрами с модельером, Зайцев запечатлен на вечере Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Мероприятие состоялось в музее «Собрание».

На снимке рядом с Зайцевым стоит модельер Татьяна Котегова.

БФ «Русский силуэт»