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Опубликовано последнее фото Вячеслава Зайцева перед смертью

В сети появилось последнее фото российского модельера Вячеслава Зайцева, сделанное незадолго до его смерти. Кадр публикует НТВ в своем Telegram-канале.

На фотографии, которую журналисты называют последними прижизненными кадрами с модельером, Зайцев запечатлен на вечере Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Мероприятие состоялось в музее «Собрание».

На снимке рядом с Зайцевым стоит модельер Татьяна Котегова.

БФ «Русский силуэт»

О смерти Вячеслава Зайцева стало известно 30 апреля. Известный отечественный модельер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. Уточнялось, что в медучреждение его доставили с кровотечением в желудке.

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