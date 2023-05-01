Специалисты Военстроя Минобороны РФ совершили первый пуск воды в 200-километровый канал Дон-Донбасс. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что новый масштабный водовод был возведен в рекордные сроки, за 4 месяца. Обычно на строительство таких каналов обычно уходит несколько лет.

В работах по его возведению, уточнили в Военстрое, принимали участие как специалисты Военно-строительной компании, так и предприятия со всей страны.

Ранее пресс-служба сообщила, что перед запуском проекта инженеры и гидротехники провели тщательную проверку сооружения, осмотрели все стыки и соединения, проверили функционирование оборудования.