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Военные строители запустили в тестовом режиме канал Дон-Донбасс

Специалисты Военстроя Минобороны РФ совершили первый пуск воды в 200-километровый канал Дон-Донбасс. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что новый масштабный водовод был возведен в рекордные сроки, за 4 месяца. Обычно на строительство таких каналов обычно уходит несколько лет.

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В работах по его возведению, уточнили в Военстрое, принимали участие как специалисты Военно-строительной компании, так и предприятия со всей страны.

Ранее пресс-служба сообщила, что перед запуском проекта инженеры и гидротехники провели тщательную проверку сооружения, осмотрели все стыки и соединения, проверили функционирование оборудования.

По данным ведомства, отвечать за эксплуатацию канала будет ФГУП ДНР «Вода Донбасса». Сотрудники предприятия уже провели необходимую подготовку гидротехнических сооружений.

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