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Стало известно, из-за чего умер Зайцев. Это распространённая болезнь

«Известия»: у Вячеслава Зайцева была язва желудка, он умер от кровотечения. Подробностей издание не привело. В воскресенье, 30 апреля, 85-летнего модельера доставили в подмосковную больницу с желудочным кровотечением. Спустя несколько часов он скончался в реанимации. Последние годы Зайцев болел и практически не появлялся на публике. Известно, что с 2016 года кутюрье страдал от болезни Паркинсона. В сентябре 2022 года он открывал Московскую неделю моды, сидя в инвалидном кресле.

Стал известен диагноз модельера Зайцева перед смертью
© РИА Новости

Зайцев — первый советский и российский модельер, получивший известность за рубежом. На родине у него было множество наград и званий. Среди них — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник Российской Федерации. Он был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак почёта».

Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве

Руководство собственным домом моды Зайцев оставил лишь в декабре 2019 года, передав бизнес своему единственному сыну Егору.

Последний раз на публике Зайцев появлялся в марте 2023 года, на собственном юбилее. В ресторане «Яръ» 85-летний дизайнер сидел за столом на сцене в неизменных в последние годы шляпе и тёмных очках.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в больнице подмосковного Щёлково. Туда его доставили из дома-студии, в котором дизайнер жил последние четверть века.

Когда и где пройдёт прощание с модельером, пока неизвестно.

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