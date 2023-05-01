Жители столицы назвали главную причину переезда в Новую Москву

Главные причины переезда из старых границ города на территорию Новой Москвы жители столицы назвали в опросе, проведенном девелоперской группой «Родина», результаты которого есть у ТАСС.

Так, 37 респондентов отметили, что переехали в Новую Москву из-за хорошей экологической обстановки. Еще 28 процентов сказали, что они хотели сэкономить на покупке квартиры. По словам аналитиков, квадратный метр жилья в Новой Москве в среднем оценивается в 226 тысяч рублей, тогда как в границах старой Москвы — 400 тысяч рублей.

Еще 17 процентов опрошенных привлекла обновленная инфраструктура Новой Москвы, восемь процентов рассказали, что из новых районов им быстрее добираться до центра столицы, чем из «спальников» старой Москвы.