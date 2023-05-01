$80.51-1.0588.37-1.83

Жители столицы назвали главную причину переезда в Новую Москву

Главные причины переезда из старых границ города на территорию Новой Москвы жители столицы назвали в опросе, проведенном девелоперской группой «Родина», результаты которого есть у ТАСС.

Жители столицы назвали главную причину переезда в Новую Москву
© РИА Новости

Так, 37 респондентов отметили, что переехали в Новую Москву из-за хорошей экологической обстановки. Еще 28 процентов сказали, что они хотели сэкономить на покупке квартиры. По словам аналитиков, квадратный метр жилья в Новой Москве в среднем оценивается в 226 тысяч рублей, тогда как в границах старой Москвы — 400 тысяч рублей.

Еще 17 процентов опрошенных привлекла обновленная инфраструктура Новой Москвы, восемь процентов рассказали, что из новых районов им быстрее добираться до центра столицы, чем из «спальников» старой Москвы.

Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий