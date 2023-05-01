Жители столицы назвали главную причину переезда в Новую Москву

Главные причины переезда из старых границ города на территорию Новой Москвы жители столицы назвали в опросе, проведенном девелоперской группой «Родина», результаты которого есть у ТАСС.
Так, 37 респондентов отметили, что переехали в Новую Москву из-за хорошей экологической обстановки. Еще 28 процентов сказали, что они хотели сэкономить на покупке квартиры. По словам аналитиков, квадратный метр жилья в Новой Москве в среднем оценивается в 226 тысяч рублей, тогда как в границах старой Москвы — 400 тысяч рублей.
Еще 17 процентов опрошенных привлекла обновленная инфраструктура Новой Москвы, восемь процентов рассказали, что из новых районов им быстрее добираться до центра столицы, чем из «спальников» старой Москвы.
Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках.